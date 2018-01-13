去年老婆大人买了一台2017版的MBP给我当生日礼物，虽然很想立即用新机替换掉一直在身边服役的Surface Pro，但由于MacOS的很多特性与我一直习惯的Windows和Linux相差较大，截至目前仍然还在过渡期。

新年要有新气象嘛，最近我在尝试逐步切换到MacOS上来。对于一个已经深度习惯Windows快捷键的人来说，刚开始用MBP还是有不少坑的，现把适应过程中几个主要的点记录一下吧。

快捷键

要能高效地使用操作系统，熟练掌握相应的快捷键是必经的过程。由于Windows和MacOS的操作逻辑有一定的区别，适应操作逻辑就成了熟练掌握的核心，详细的MacOS快捷键列表网上到处都是，这里就不再赘述，主要罗列几个我认为特别常用又与Windows相差较大的快捷键：

这是在Finder里对文件/文件夹操作的快捷键

[Command ⌘] + [C] 复制

[Command ⌘] + [V] 粘贴

[Option ⌥] + [Command ⌘] + [V] 剪切

[Command ⌘] + [↓] 运行（打开）选中程序（文档/文件夹）

[Command ⌘] + [↑] 返回上级文件夹

顺便提一下，Finder直接拖动文件代表移动，拖拽文件时按住[Command ⌘]代表复制。

盒盖掉电问题

MacBook Pro Retina 2017 (10.13.2)在合盖睡眠时，掉电的问题依然存在且有愈发严重的。，查阅了各路解决方案，大部分情况下，导致盒盖掉电的主要原因还是被不断地被唤醒，对此效果明显的思路有两个：

主要是通过sleepwatcher之类的软件，实现开合盖时自动开启断开wifi，实现阻断唤醒的思路。这是是一个被动的解决方案，虽然有效但是给人一种怪怪的感觉。

主要是通过修改TCPKeepAliveDuringSleep、tcpkeepalive 之类的参数，使得盒盖之后网络不再活跃，达到减少唤醒的目的。这里值得一提的是以下这个广为流传的修改方案其实已经被原作者确认在新系统中无效：

*1. 重启 Macbook，在启动的时候按住 command + R，然后系统会尽入 recovery 模式。* *2. 选择语言，点下一步，然后在菜单栏选择打开 terminal。* *3. 输入 csrutil disable 禁掉 SIP，然后正常重启 macbook。* *4. 打开 terminal，输入 ioreg -l | grep board-id 查看你的 board-id* 5. 在这个目录 /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Contents/Resources 下面找到你的 board-id 对应的 .plist 文件 6. 用管理员账户编辑上一步中的 plist 文件，比如 sudo vim Mac-2BD2C31983FE1634.plist 7. 把 TCPKeepAliveDuringSleep 修改为 false, 然后保存 <key>TCPKeepAliveDuringSleep</key> <false/> <key>NotificationWake</key> <false/> <key>DNDWhileDisplaySleeps</key> <true/> 8. 重启 mac，按照第 1，2 步进入 recovery 模式，开启 SIP，csrutil enable。 9. 正常重启 mac，就可以了。可以用这个命令 ioreg -l | grep IOPlatformFeatureDefaults 来查看修改后的状态。

经过多次测试，在新系统(10.13.2)中，比较有效的方案是直接修改tcpkeepalive。

$ pmset -g custom #默认是 1 ，打开状态 $ sudo pmset -b tcpkeepalive 0 #设置为关闭

其中Battery Power（电池）和 AC Power（电源）的信息是分开的，pmset -b是只对Battery Power（电池）模式的参数进行调整。

软件设置

I. Brew

大名鼎鼎，不必多说。使用过程中坑出现问题往往是由众所周知不可描述的网络原因导致的，为此可以通过设置~/.curlrc添加socks5="127.0.0.1：1086"让拉取走代理，或者替换源为国内源。

II. IINA

播放器推荐使用IINA，Brew安装也很方便。现代播放器，谁用谁知道。

brew cask install iina

III. 字体问题

由于要处理windows下的word文档，MacOS和Windows之间的字体名字不统一导致出现字体丢失的问题。这个项目能够解决相应的问题。

IV. Git换行符问题

由于主要是在Win下码代码，所以一直没有遇到git的换行符问题。换了环境之后很自然遇到了git自动转换换行符问题，具体的原因网上很简单能查到，主要原因是不同的操作系统里文本文件所使用的换行符不一致，详细介绍可以看这篇文章。解决起来也好办，“关闭自动转换换行符”功能和“开启换行符检查”功能。