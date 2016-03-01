告别Ingress

自从Niantic Labs从Google独立出去之后，Ingress似乎变得每况愈下：添加一系列的收费道具，继而审查新Portal的猩猩们被下岗，开发一直停滞不前吃老本。

加之去年年底做某个小项目的时候无意之中掌握了Ingress的完美“飞行术”（测试了两个月除了一次因为前往高山上一个portal时未考虑高度设置导致被semiban了大约两周以外，一直能完美躲过NIA的反作弊系统），鉴于今年春节前后本地绿军猖獗地使用Fake GPS软件或通过WIFI Fake等方式破坏平衡游戏平衡，本来做成“飞行套件”供给本地蓝军反击用，但是在蓝军群里遭到了老玩家的强烈反对，“以作弊对抗作弊”确实会导致恶性循环，就此作罢。

现在对Ingress游戏本身的热情已经越来越淡了，作为一个AFK的白军玩家，现在Ingress更多的是和小伙伴们一起Happy的借口吧。

拥抱Father.IO

本来以为要彻底告别这类AR游戏了，结果这几天我期待了很久的Father.IO开始测试了！ 没关注过的同学可以先看看搬运到墙内的宣传视频，更多的视频可以上油管搜，概念超酷的～

由于目前的测试版只有安卓平台的，拿到邀请之后迫不及待地换上N5进行体验

游戏打开之后，全程只能横屏，N5跑起来算比较流畅。

ENTER THE BETA之后先是一个基本的教程：

简单来说这也是两个阵营的对抗的游戏：玩家选择加入人类蓝军还是进化者黄军（HUMANS or EVOLVED），接着通过占领所在的区域并收集资源然后建造相关设施以获取物资，然后再以PVP的模式与对方阵营的玩家干架。

游戏教程里明确表示将记录一系列的运行数据以及玩家的操作记录，所以我估计目前不限制location mock应该是在钓鱼，看看玩家可能采取什么手段去作弊（当然可能是我多想了）。

看完教程之后就可以选阵营注册了，然后网络质量让我很怀疑能否流畅玩起PVP的FPS对战。

注册并登陆成功之后可以选择一个队伍加入或者新建一个队伍

可以邀请10个朋友，有需要的请留言（感谢yovey邀请我）。

无奈的是我周围一片荒地，没有任何资源也无法建造。

聊天界面也是分三个区域（本地、区域、国家），目前仅支持英文输入。

由于是测试版，各种坑是自然的：例如读取时各种假死、位置信息初始化错误、耗电量发热量巨大、连接不稳定等等：

最坑的是宣传视频中的对战FPS功能需要购买专门的INCEPTOR设备，18刀起，单个版已经卖光。

准备等本地玩家来一起买，于是目前在没有INCEPTOR的情况下这俨然是一个种菜和偷菜的游戏。

以下tips来自yovey：

Claim占领一个block方格需要50Power，Power回复超级慢；

占领后可领取40绿coin+40紫energy，即界面右上角两种物资，物资槽初始上限120；

占领后可build建立一种土地（类似种菜），栽种的项目有绿（Coin）紫（energy）橙（Bank），分别耗费不等的绿coin+紫energy；

一个block方格只可栽种一种物资，地图上原有物资的block不可栽种，只可占领；首次栽种可以当即Harvest收获对应的60绿coin或60紫energy；推算之后应该是按照半小时增长1点的速度成长；

进行远程收获会放出一个长得像大疆的Drone，飞行速率只比Power回复稍快一点点，远程收获的上限为40；

远程存储物资的上限是40；

地图上有初始设定的绿（Coin）紫（energy）橙（Bank）点， 绿点似乎跟部分公交站台的地理位置吻合，紫橙待确认；

关于敌对阵营，在敌对阵营的block内可以进行Raid操作，掠夺敌营物资。需耗费30Power，持续一段时间的Raid大概为每秒6coin+6energy；

总结，没有设备加持，只能当个效率奇低的生活玩家。

橙Bank要多建啊，要建成ATM的密度，不然靠飞行器存东西，分分钟爆仓。。。

将来有了地图，做artfield应该会很好看。。。

以下截图来自去年体验版