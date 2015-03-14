做微信公众号和调试手机页面的时候，避免不了页面要跳转到微信浏览器打开，调试阶段，android版微信浏览器一直都默认缓存html静态资源，每次静态资源变化甚至新内容发布的时候在微信浏览器上都极有可能不能更新，很多时候要清理微信缓存才能看到效果，很是烦人。部分客户装了QQ浏览器，微信实际调用的是QQ浏览器，有时候甚至光清理微信缓存都无效，QQ浏览器的缓存也要清。

经过一番探索微信浏览器确实是在webview的上层做的缓存：就是如果请求过了这个地址，就会存在本地，之后不取线上了。

解决方案是在调试阶段或者频繁更新的页面加入以下头信息

嗯，这样微信浏览器对这个页面将会一直上线拉取了。

PS；如果上述方法还不管用，注销一下微信账号，再重新登陆，彻底跟缓存和Session说拜拜。