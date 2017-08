服务器上除了小部分应用比较老,只能在PHP5下跑,其他应用都能在PHP7下跑,所以在复习建造师考试的空余就折腾了一下共存。思路很简单:PHP5是通过yum安装的在/usr/,套接字在/var/run/php-fpm.socket,PHP7自己编译装在/usr/local/php7,套接字在/var/run/php7-fpm.socket,nignx根据应用需要跑的环境指定fastcgi_pass。

编译并安装PHP7

先通过yum来安装编译需要的各种依赖包

yum install libxml2 libxml2-devel openssl openssl-devel bzip2 bzip2-devel libcurl libcurl-devel libjpeg libjpeg-devel libpng libpng-devel freetype freetype-devel gmp gmp-devel libmcrypt libmcrypt-devel readline readline-devel libxslt libxslt-devel -y

接着到官网下载最新的PHP源码(现在是7.1.8),解压

cd ~ wget http://am1.php.net/distributions/php-7.1.8.tar.gz tar xvf php-7.1.8.tar.gz cd php-7.1.8

然后设置编译参数,这里有几个事情要提一下:

为了减少后续因为权限导致的问题,建议将nginx和php-fpm用相同的用户和用户组即(--with-fpm-user=nginx --with-fpm-group=nginx)。 为了减少多网卡等复杂网络环境造成的问题,在不使用ipv6网络的情况下关闭ipv6的支持(--disable-ipv6)。 开启mysql数据库的API扩展(--with-mysqli=mysqlnd --with-pdo-mysql=mysqlnd ) 开启opcache扩展(--enable-opcache)

完整的编译参数如下:

./configure \ --prefix=/usr/local/php7 \ --with-config-file-path=/usr/local/php7/etc \ --with-config-file-scan-dir=/usr/local/php7/etc/php.d/ \ --disable-ipv6 \ --enable-fpm \ --with-fpm-user=nginx \ --with-fpm-group=nginx \ --enable-inline-optimization \ --disable-debug \ --disable-rpath \ --enable-shared \ --enable-soap \ --with-libxml-dir \ --with-xmlrpc \ --with-openssl \ --with-mcrypt \ --with-mhash \ --with-pcre-regex \ --with-sqlite3 \ --with-zlib \ --enable-bcmath \ --with-iconv \ --with-bz2 \ --enable-calendar \ --with-curl \ --with-cdb \ --enable-dom \ --enable-exif \ --enable-fileinfo \ --enable-filter \ --with-pcre-dir \ --enable-ftp \ --with-gd \ --with-openssl-dir \ --with-jpeg-dir \ --with-png-dir \ --with-zlib-dir \ --with-freetype-dir \ --enable-gd-native-ttf \ --enable-gd-jis-conv \ --with-gettext \ --with-gmp \ --with-mhash \ --enable-json \ --enable-mbstring \ --enable-mbregex \ --enable-mbregex-backtrack \ --with-libmbfl \ --with-onig \ --enable-pdo \ --with-mysqli=mysqlnd \ --with-pdo-mysql=mysqlnd \ --with-zlib-dir \ --with-pdo-sqlite \ --with-readline \ --enable-session \ --enable-shmop \ --enable-simplexml \ --enable-sockets \ --enable-sysvmsg \ --enable-sysvsem \ --enable-sysvshm \ --enable-wddx \ --with-libxml-dir \ --with-xsl \ --enable-zip \ --enable-mysqlnd-compression-support \ --with-pear \ --enable-opcache

设置检查通过之后就是喜闻乐见的make和make install了,有兴趣的可以在make install之前make test一下。

配置PHP7

make install无错安装成功之后就开始进行配置,首先将默认配置复制到指定位置,

cp php.ini-production /usr/local/php7/etc/php.ini cp /usr/local/php7/etc/php-fpm.conf.default /usr/local/php7/etc/php-fpm.conf cp /usr/local/php7/etc/php-fpm.d/www.conf.default /usr/local/php7/etc/php-fpm.d/www.conf cp -R ./sapi/fpm/php-fpm.service /usr/lib/systemd/system/php7-fpm.service

然后按照需求进行修改,必须修改的内容有:

/usr/local/php7/etc/php-fpm.d/www.conf中:

listen = /var/run/php7-fpm.socket

listen的位置就是nignx中fastcgi_pass的unix套接字地址。

/usr/local/php7/etc/php.ini中:

pdo_mysql.default_socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

由于PHP从5.x开始,PHP连接MYSQL无论使用哪种方式都是使用的mysqlnd驱动,且PHP7已经正式移除了mysql扩展,由于新特性的原因,PHP7针对数据库主机地址为localhost和127.0.0.1时分别会采用unix domain socket和TCP/IP两种不同的方式连接MySQL服务。

而采用unix domain socket方式时PHP7会使用默认的/tmp/mysql.sock作为套接字,但是CentOS7默认MySQL服务MariaDB的套接字位置为/var/lib/mysql/mysql.sock,于是即使是所有数据库连接信息都正确的情况下也会出现诸如“mysqli::real_connect(): (HY000/2002): No such file or directory ” 和 “Error establishing a database connection”之类的错误提示。

为了避免这个莫名其妙的问题,请将pdo_mysql.default_socket修改为MySQL服务的socket地址。

cgi.fix_pathinfo=0

默认cgi.fix_pathinfo=1,这是一个曾经产生了大面积安全风险的默认设置项,虽然现在PHP-FPM已经做了安全过滤,但是出于安全考虑还是在php.ini中也关闭吧。pathinfo功能在nginx里可以通过正则来实现。

date.timezone ="Asia/Hong_Kong"

修改时区,避免时间混乱的情况。

disable_functions = exec,passthru,popen,proc_open,shell_exec,system,assert,chroot,delete,rmdir,rename,chgrp,chmod,chown,copy,mkdir

关闭部分可能带来危险的函数,如果没有特殊需求的话建议加上。

zend_extension=/usr/local/php7/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/opcache.so [opcache] opcache.force_restart_timeout=3600 opcache.memory_consumption=128 opcache.optimization_level=1 opcache.max_accelerated_files=4096 opcache.revalidate_freq=60 opcache.fast_shutdown=1 opcache.enable=1 opcache.enable_cli=1

Zend OPcache通过opcode缓存和优化避免重复编译,减少CPU和内存开销提供更快的PHP执行速度,作为PHP7的高性能扩展之一,不开可惜哦~ 这部分内容可以单独形成ini文件放在/usr/local/php7/etc/php.d/目录下,也可以直接添加在php.ini中,启用之后最好在phpinfo中确认Zend OPcache状态正常。

其他日志权限之类的常规配置就不再赘述,配置完了就添加自启并启动PHP-FPM服务

systemctl enable php7-fpm.service systemctl start php7-fpm.service

配置Nginx

这个不多说,对能够在PHP7上跑的vhost,将其fastcgi_pass改到PHP7的套接字上就好了

fastcgi_pass unix:/var/run/php7-fpm.socket;

对了,在nginx中实现pathinfo之后,记得在fastcgi_params中加上

try_files $uri = 404;

用来阻止不必要的数据传到后端php7-fpm,先这样吧,下次再来填坑。