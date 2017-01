又到年末,微信红包即将成为一个重点娱乐项目,最近看到大家都在玩微信自动抢红包,原来是有好心人把工具开源了,而且配有详细解说,好奇之下也手痒来玩了一下。[作者已经将越狱版的工具发到bigboss,不愿意折腾的可以直接下载使用]

因为在此之前我从未接触过iOS开发,这说明自动抢红包目前来看门槛还很低,所以感兴趣的TX可以试着玩玩,过程中挺涨知识的,原理什么的我大概明白了一点,就不班门弄斧了,纯粹是生日的娱乐。

在越狱iPhone上的Lydia里搜索OpenSSH和Cycript,然后进行安装。OpenSSH成功安装后22端口会开启,同一局域网内可以ssh上去,默认root密码alpine,请立即修改默认密码。

make之前请修改WeChatRedEnvelop.plist里的Bundles为你的新应用名字(就是后面签名用的bundles值)。

在AppStore上面下载得到的应用都是经过加密的,可以执行文件上已经被加过一层壳,重签包需要用未加密的应用。一般获取未加密应用有两种方式:

第一种方法没什么好说的,主要怕助手里的应用夹带私货。第二种用Clutch进行砸壳,但是Clutch暂时不支持watchOS 2,而微信包是多target的,使用Clutch砸壳的时候会出现如下提示:

com.tencent.xin contains watchOS 2 compatible application. It's not

possible to dump watchOS 2 apps with Clutch 2.0.4 at this moment.