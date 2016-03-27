情况

有一台境外的VPS（以下简称A-VPS）和一台大陆的VPS（以下简称B-VPS）。A-VPS提供SS和Anyconnect等科学上网服务，B-VPS通过Haproxy复用端口并提供科学上网中转(启用锐速)，用于直连A不佳的区域。

中继服务器B-VPS平时基本上可以跑满带宽，延迟在50ms左右，但是傍晚时间和偶尔会出现A-VPS和B-VPS之间出现连接不稳定和丢包的问题，延迟飙升，体验糟糕。

KCP协议

由于网络质量是一个很复杂的问题，在国内由于众所周知的原因，网络质量的体验更像是一个玄学问题。

无意之中发现了一个有意思的KCP协议，据其开发者描述，“KCP是一个快速可靠协议，能以比 TCP浪费10%-20%的带宽的代价，换取平均延迟降低 30%-40%，且最大延迟降低三倍的传输效果。纯算法实现，并不负责底层协议（如UDP）的收发，需要使用者自己定义下层数据包的发送方式，以 callback的方式提供给 KCP”，刚好有一个现成的狗洞项目实现，于是就想想可以在A-B之间这段用这KCP协议来试试。

事实证明启用之后延迟降低，带宽峰值影响不大，相对于直接Haproxy转发来说效果相当不错！

中继设置步骤

1.A-VPS设置

打开一个狗洞远端端口，监听3389端口，接受所有的操作，启用加密并把密钥设置成yourpassword：

./dtunnel_lite -service 0.0.0.0:3389 -action "" -xor yourpassword &

用iptables打开相应端口：

iptables -A INPUT -p udp -m tcp --dport 3389 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3389 -j ACCEPT

2.B-VPS设置

编译ss，添加一个用户，然后启动ss-server（监听1234端口，密码为password）：

git clone https://github.com/madeye/shadowsocks-libev.git cd shadowsocks-libev ./configure && make && make install adduser --no-create-home shadowsocks /usr/local/bin/ss-server -a shadowsocks -s 0.0.0.0 -t 600 -p 1234 -k password -m rc4-md5 -f /var/run/ss.pid

打开一个透明代理模式的狗洞近端，监听本地8888端口，开启10线程，设置密钥与远端相同（x.x.x.x为A-VPS的IP地址）：

./dtunnel_lite -service x.x.x.x:3389 -action route -encrypt -xor yourpassword -local :8888 -pipe 10

设置iptables，设置转发并打开相应端口：

iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -m owner --uid-owner shadowsocks -j REDIRECT --to-port 8888 iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1234 -j ACCEPT

至此，一个端口为1234的SS转狗洞科学上网服务就完成了。

更优雅的做法

上面用的方法是将SS服务端部署在中继服务器上，通过透明代理连接A-VPS。如果有多台中继服务器像上面那样做就很麻烦，所以可以将SS服务端部署到A-VPS上，再通过狗洞的端口映射功能将SS端口映射到中继服务器上。在B-VPS上设置（x.x.x.x为A-VPS的IP地址，假设A-VPS上的SS端口为80）：

/root/soft/dtunnel_lite -service x.x.x.x:3389 -v -action x.x.x.x:80 -encrypt -xor yourpassword -local :1234 -pipe 10

同样可以实现一个端口为1234的SS科学上网服务，并且可以轻松地将Anyconnect也映射到中继服务器上去。

顺便提一下，在iptables中现在推荐用 -m conntrack来代替-m state ，最后推荐一个iOS的APP：shadowrocket，虽然还有很多小问题没解决，但是没赶上Surge的同学这次别再错过了。