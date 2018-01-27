体验新版Google Search Console

今天收到一封邮件，说是Google全面开启新版的 Search Console 内测，所有人都可以试用新版的 Search Console。好奇地登入新版控制台看了一下，新版本的将原来控制台里复杂的条目归拢成了状态下的三个大类：

I. 流量效果

类似原来的搜索分析。将有关收录网页的展现量、点击量、访客设备、访客来源等信息全部合并在一个详细页中。目前有16个月的数据可用，无论是反应速度还是展示效果，都有较大的改善和提高，对比功能也重点鲜明。我的Blog一直算是块荒芜之地，并没有什么流量，这主要还是给那些流量大佬用的功能。

II. 索引覆盖范围。

类似原来的索引状态分析。新版的索引状态分析提供收录错误、警告、有效网页、已排除网页的数量和完整的列表和原因，尤其是提供详尽的网页被“已排除”的原因分类，将会大大地方便做SEO的TX。例如通过分类原因，就能很自然地发现Typecho的评论分页存在问题，因为分页会生成多个comment-page-x页面，导致分页评论文章页与文章本身页面构成重复页面，如果按照“权重”的说法，算降低原页面的权重；如果按Google的新控制台逻辑，就增加了不会被收录的“已排除”页面。

III. 增强功能。

增强功能这块，官方是说后续将会有更多的功能加进来，目前暂时只有AMP相关的内容。之前一时兴起做的AMP/MIP插件能够帮助到不少TX，心里还是很开心的。AMP自己官方的控制台对AMP的支持自然不用说，对问题的分类和历史记录都非常详尽，有需要的可以自行探索。



站点地图跟原来差别不大，就不再赘述。总的来说，新版的控制台比原来的简洁明了许多，虽然缺少了部分原来的功能，但是相信更实用的功能会逐步的加入进来，更多的惊喜就看有心人自己进一步发现咯。