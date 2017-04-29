去除乐视电视的开关机广告
起因
去年开始LP大人就不时在我耳边不停地唠叨乐视的供应链存在问题，资金链可能快要不行了，我一直都是听听而已，即使后来各种新闻爆出来也没让我内心起太多波澜。但是最近发现家里那台乐视X60各种自带广告的时常和数量越来越令人发指时就真心不爽了，虽然不怎么看电视，也不带这样坑老客户的，一直对开关机广告隐忍的我，准备乘着今天有点时间把广告折腾掉。
经过
过程很简单，先ROOT，然后开SSH，再上去把广告相关的配置和内容清理掉，顺便把一些没用的自带程序冻结了。因为网上能查到去乐视广告的内容都有些老，乐视已经修改广告的加载方式，经过几次测试我把目前最简单有效的方法记录在这里。X60的电视，软件版本如下图（EUI版本:5.8.051S X60）
怎么把apk文件传到电视里网上资料很多，我就不赘述了。
ROOT
这一版本的电视固件可以TowelRoot一键Root，没什么好说的，安装软件点击“获取ROOT权限!”，等待重启，手工安装superSU，确认ROOT成功。
SSH Server
安卓上最好用的SSH Server当然是SSHDroid，成功运行后，默认端口22，用户root，密码admin。
安全Tips：用完之后请卸载，长期留用请修改root密码。
修改广告配置
广告相关的配置在/fastplay里，默认该分区是只读挂载的，先要进行读写挂载。接下来思路很简单：把/fastplay里所有文件全删除后重启一次，检查自动生成的内容，阻止内容重建。
主要操作：
mount -o rw,remount /fastplay
rm -rf /fastplay/*
reboot
将重建的文件全删掉（包括但不限于dateconf.xml、fastplay.ts以及/fastplay/boot目录下的文件），再建立同名的文件夹，接着取消所有文件和文件夹的访问权限，并加禁止root访问的属性。
rm dateconf.xml fastplay.ts
mkdir dateconf.xml fastplay.ts
chmod -rf 000 *
chattr +i *
重启之后，开关机广告就都没有了。
额外Tips:
既然已经ROOT，装个冰箱把不必要的APP都关起来吧。
鉴于乐视目前状况，没有大的升级或者安全性升级的话，基本上可以把自动升级干掉了。
结果
目前遗留的问题是，虽然广告没有了，但是开机大概总时间是10s的样子，中间应该有bootanimation和/tvservice/applications/bin/tvos在等待读取广告超时，以后是时间再折腾吧。
把电视root了？这样不会太危险吗？？？？你直接在路由器上加一个域名黑名单不就好了
在路由上加黑名单并没有用：电视会一直用上一次的广告，如果上一次的广告超过时间，就使用初始自带的广告。
电视root后操作完再反root就好了。 无线ADB调试要关掉才是重点。