起因

去年开始LP大人就不时在我耳边不停地唠叨乐视的供应链存在问题，资金链可能快要不行了，我一直都是听听而已，即使后来各种新闻爆出来也没让我内心起太多波澜。但是最近发现家里那台乐视X60各种自带广告的时常和数量越来越令人发指时就真心不爽了，虽然不怎么看电视，也不带这样坑老客户的，一直对开关机广告隐忍的我，准备乘着今天有点时间把广告折腾掉。

经过

过程很简单，先ROOT，然后开SSH，再上去把广告相关的配置和内容清理掉，顺便把一些没用的自带程序冻结了。因为网上能查到去乐视广告的内容都有些老，乐视已经修改广告的加载方式，经过几次测试我把目前最简单有效的方法记录在这里。X60的电视，软件版本如下图（EUI版本:5.8.051S X60）



怎么把apk文件传到电视里网上资料很多，我就不赘述了。

ROOT

这一版本的电视固件可以TowelRoot一键Root，没什么好说的，安装软件点击“获取ROOT权限!”，等待重启，手工安装superSU，确认ROOT成功。

SSH Server

安卓上最好用的SSH Server当然是SSHDroid，成功运行后，默认端口22，用户root，密码admin。

安全Tips：用完之后请卸载，长期留用请修改root密码。

修改广告配置

固件的分区如下图：



广告相关的配置在/fastplay里，默认该分区是只读挂载的，先要进行读写挂载。接下来思路很简单：把/fastplay里所有文件全删除后重启一次，检查自动生成的内容，阻止内容重建。

主要操作：

mount -o rw,remount /fastplay rm -rf /fastplay/* reboot

将重建的文件全删掉（包括但不限于dateconf.xml、fastplay.ts以及/fastplay/boot目录下的文件），再建立同名的文件夹，接着取消所有文件和文件夹的访问权限，并加禁止root访问的属性。

rm dateconf.xml fastplay.ts mkdir dateconf.xml fastplay.ts chmod -rf 000 * chattr +i *

重启之后，开关机广告就都没有了。

额外Tips:

既然已经ROOT，装个冰箱把不必要的APP都关起来吧。

鉴于乐视目前状况，没有大的升级或者安全性升级的话，基本上可以把自动升级干掉了。

结果

目前遗留的问题是，虽然广告没有了，但是开机大概总时间是10s的样子，中间应该有bootanimation和/tvservice/applications/bin/tvos在等待读取广告超时，以后是时间再折腾吧。